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Иван Обляков рассказал, за счёт чего ЦСКА обыграл «Зенит»

Иван Обляков рассказал, за счёт чего ЦСКА обыграл «Зенит»
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова, который отличился на 72-й минуте встречи.

«Очень рады победе. Сегодня мы победили за счёт того, что бились до конца, все выложились на сто процентов. Мы играли в футбол, в свою игру, старались играть не от обороны, а от атаки. Многие моменты получались — в том числе хорошо выходили из обороны в атаку. Играли в зависимости от того, как действует соперник», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» (48) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (35) — пятое.

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