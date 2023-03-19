Иван Обляков рассказал, за счёт чего ЦСКА обыграл «Зенит»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова, который отличился на 72-й минуте встречи.

«Очень рады победе. Сегодня мы победили за счёт того, что бились до конца, все выложились на сто процентов. Мы играли в футбол, в свою игру, старались играть не от обороны, а от атаки. Многие моменты получались — в том числе хорошо выходили из обороны в атаку. Играли в зависимости от того, как действует соперник», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» (48) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (35) — пятое.