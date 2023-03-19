«Барселона» — «Реал»: мадридцы вышли вперёд после курьёзного автогола Араухо

Сегодня, 19 марта, проходит матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает мадридский «Реал». Команды встречаются на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеи прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 10-й минуте матча «Реал» провёл опасную атаку левым флангом. После подачи Винисиуса мяч попал в голову Рональда Араухо и отрикошетил в ворота — 1:0.

Автогол Араухо

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Каталонцы являются лидером Ла Лиги, набрав 65 очков в предыдущих 25 играх. «Реал» находится на втором месте турнирной таблицы с 56 очками. Для команды Карло Анчелотти встреча носит важную турнирную значимость, так как в случае поражения они рискуют увеличить отставание от «Барселоны» до 12 очков и усложнить себе борьбу за чемпионство.