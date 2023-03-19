Денис Попов объяснил причины поражения «Спартака» от «Оренбурга»

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Такое впечатление, что «Спартак» не прилетел на игру в Оренбург. Но здесь тоже надо понимать, что «Оренбург» достаточно силён. Нельзя сказать, что они только на своём поле хорошо играют. В прошлом туре победили «Сочи» на выезде 4:0. Но всё равно дома «Оренбург» играет по-другому.
Думаю, «Спартак» немного не освоился в Оренбурге, не адаптировался к искусственному полю. Джикия на нём травму получил. Было видно, что спартаковцы не в своей тарелке. Такие моменты не забивали.
Понятно, что всё это отговорки, играть надо всегда и везде, но искусственное покрытие тоже повлияло на результат. Плюс всё-таки где-то в обороне у «Спартака» прослеживаются проблемы, там у них несогласованные действия. И от «Урала» дважды, и от «Факела», и от «Оренбурга» они пропускали по два мяча», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».
- 19 марта 2023
-
23:49
-
23:46
-
23:46
-
23:28
-
23:24
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:13
-
22:13
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:52