Денис Попов объяснил причины поражения «Спартака» от «Оренбурга»

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Такое впечатление, что «Спартак» не прилетел на игру в Оренбург. Но здесь тоже надо понимать, что «Оренбург» достаточно силён. Нельзя сказать, что они только на своём поле хорошо играют. В прошлом туре победили «Сочи» на выезде 4:0. Но всё равно дома «Оренбург» играет по-другому.

Думаю, «Спартак» немного не освоился в Оренбурге, не адаптировался к искусственному полю. Джикия на нём травму получил. Было видно, что спартаковцы не в своей тарелке. Такие моменты не забивали.

Понятно, что всё это отговорки, играть надо всегда и везде, но искусственное покрытие тоже повлияло на результат. Плюс всё-таки где-то в обороне у «Спартака» прослеживаются проблемы, там у них несогласованные действия. И от «Урала» дважды, и от «Факела», и от «Оренбурга» они пропускали по два мяча», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».