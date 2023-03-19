«Барселона» — «Реал»: каталонцы сравняли счёт на 45-й минуте

Сегодня, 19 марта, проходит матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает мадридский «Реал». Команды встречаются на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеи прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 45-й минуте встречи сине-гранатовые устроили навал в штрафной мадридского клуба. После серии рикошетов мяч оказался у Серхи Роберто, который сумел точно пробить в свободный угол — 1:1.
Каталонцы являются лидером Ла Лиги, набрав 65 очков в предыдущих 25 играх. «Реал» находится на втором месте турнирной таблицы с 56 очками. Для команды Карло Анчелотти встреча носит важную турнирную значимость, так как в случае поражения они рискуют увеличить отставание от «Барселоны» до 12 очков и усложнить себе борьбу за чемпионство.
- 19 марта 2023
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