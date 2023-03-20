«Мы наиграли минимум на гол». Тренер «Крыльев» Осинькин — о матче с «Ахматом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).
«Мы в чём-то сами виноваты, в первом тайме у нас были моменты, подходы к чужим воротам, больше, чем у соперника. Мы могли уже вести. Но не получилось забить.
Второй тайм мы плохо начали второй раз. Пропустили на ровном месте гол. После мы не могли взять игру под контроль до концовки. В этот момент быстрые футболисты «Ахмата» хорошо выбегали, нам было сложно. Мы никак не могли создать территориальное преимущество, потому что контригра со стороны соперника была опасной. В любом случае в конце мы имели свои моменты, были близки, чтобы забить гол. Мы наиграли минимум на гол по ходу игры. Но, увы, мы проиграли», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».
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