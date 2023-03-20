«Марсель» выиграл у «Реймса» и сократил отставание от «ПСЖ» до семи очков

Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Реймс» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Марсель» одержал волевую победу со счётом 2:1.

На 13-й минуте нападающий Фоларин Балогун вывел хозяев вперёд. Ему ассистировал Маршал Манетси. В дальнейшем чилийский форвард «Марселя» Алексис Санчес оформил дубль.

Благодаря победе «Марсель» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков после 28 матчей. «Реймс» располагается на девятой строчке, заработав 43 очка. Турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ». Подопечные Кристофа Галтье набрали 66 очков.