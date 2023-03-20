«Марсель» выиграл у «Реймса» и сократил отставание от «ПСЖ» до семи очков
Поделиться
Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Реймс» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Марсель» одержал волевую победу со счётом 2:1.
На 13-й минуте нападающий Фоларин Балогун вывел хозяев вперёд. Ему ассистировал Маршал Манетси. В дальнейшем чилийский форвард «Марселя» Алексис Санчес оформил дубль.
Благодаря победе «Марсель» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков после 28 матчей. «Реймс» располагается на девятой строчке, заработав 43 очка. Турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ». Подопечные Кристофа Галтье набрали 66 очков.
Комментарии
- 20 марта 2023
-
01:01
-
00:58
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:36
-
00:14
-
00:08
- 19 марта 2023
-
23:49
-
23:46
-
23:46
-
23:28
-
23:24
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:13
-
22:13
Партнерский контент