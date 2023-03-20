«Ювентус» обыграл «Интер» в матче Серии А

В ночь с 19 на 20 марта на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане прошёл матч 27-го тура чемпионата Италии. Играли местный «Интер» и туринский «Ювентус». Финальный свисток Даниэле Киффи зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.

Победу «Ювентусу» своим точным ударом на 23-й минуте принёс полузащитник Филип Костич, голевую передачу на свой счёт записал Адриен Рабьо.

«Ювентус» набрал 41 очко и закрепился на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии. В следующем туре команда сыграет с «Вероной» (1 апреля). «Интер» по итогам тура уступил второе место турнирной таблицы «Лацио» (52), сейчас у команды Симоне Индзаги 50 очков. Лидером соревнований является «Наполи», набравший 71 очко.