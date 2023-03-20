«Барселона» вырвала победу в матче с «Реалом» благодаря голу Кессье на 90+2-й минуте

Сегодня, 20 марта, завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимала мадридский «Реал». Команды встретились на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеи прозвучал в 23:00 мск. Встреча закончилась победой сине-гранатовых — 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Гости вышли вперёд на девятой минуте встречи в результате курьёзного автогола центрального защитника каталонцев Рональда Араухо, головой отправившего мяч в ворота.
Автогол Араухо
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
В концовке первой половины сине-гранатовые сравняли счёт благодаря голу Серхи Роберто.
Гол Роберто
На 81-й минуте «сливочные» снова вышли вперёд — отличился Марко Асенсио. Но после проверки повтора было принято решение отменить забитый мяч из-за офсайда. На 90+2-й минуте хавбек хозяев Франк Кессье с передачи Алекса Бальде забил гол и принёс своей команде победу — 2:1. Благодаря этому каталонцы набрали 68 очков и оторвались от «Реала» в таблице на 12 очков.
В следующем туре «Барселона» сыграет с «Эльче» (1 апреля), а «Реал» встретится с «Вальядолидом» (2 апреля).
- 20 марта 2023
-
01:01
-
00:58
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:36
-
00:14
-
00:08
- 19 марта 2023
-
23:49
-
23:46
-
23:46
-
23:28
-
23:24
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:13
-
22:13