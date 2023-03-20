«Барселона» вырвала победу в матче с «Реалом» благодаря голу Кессье на 90+2-й минуте

Сегодня, 20 марта, завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимала мадридский «Реал». Команды встретились на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеи прозвучал в 23:00 мск. Встреча закончилась победой сине-гранатовых — 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гости вышли вперёд на девятой минуте встречи в результате курьёзного автогола центрального защитника каталонцев Рональда Араухо, головой отправившего мяч в ворота.

Автогол Араухо

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В концовке первой половины сине-гранатовые сравняли счёт благодаря голу Серхи Роберто.

Гол Роберто

На 81-й минуте «сливочные» снова вышли вперёд — отличился Марко Асенсио. Но после проверки повтора было принято решение отменить забитый мяч из-за офсайда. На 90+2-й минуте хавбек хозяев Франк Кессье с передачи Алекса Бальде забил гол и принёс своей команде победу — 2:1. Благодаря этому каталонцы набрали 68 очков и оторвались от «Реала» в таблице на 12 очков.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Эльче» (1 апреля), а «Реал» встретится с «Вальядолидом» (2 апреля).