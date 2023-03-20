Анчелотти — после поражения в «эль класико»: есть вопрос по поводу незасчитанного гола

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что мадридский клуб заслужил победу в матче с «Барселоной».

«Мы провели хорошую игру и заслужили победу. Есть вопрос по поводу незасчитанного гола. В конце матча мы всё перепробовали, но потеряли концентрацию и пропустили. Очень хорошая игра.

Матч был равным и конкурентным до самого завершения. Всё решилось в мелочах, и мы считали, что игра останется за нами.

Что касается незасчитанного гола, то мы должны принять эту ситуацию. У меня остались сомнения. Наверняка всё по правилам. Но мы имеем право сомневаться. Будем бороться до конца за победу в Ла Лиге.

Мы расстроены из-за поражения, но команда будет бороться во всех трех турнирах до конца. Если будем играть так же, то будем побеждать», – приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» проиграл «эль класико» со счётом 1:2 в рамках чемпионата Испании.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: