Анчелотти — после поражения в «эль класико»: есть вопрос по поводу незасчитанного гола

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что мадридский клуб заслужил победу в матче с «Барселоной».
«Мы провели хорошую игру и заслужили победу. Есть вопрос по поводу незасчитанного гола. В конце матча мы всё перепробовали, но потеряли концентрацию и пропустили. Очень хорошая игра.
Матч был равным и конкурентным до самого завершения. Всё решилось в мелочах, и мы считали, что игра останется за нами.
Что касается незасчитанного гола, то мы должны принять эту ситуацию. У меня остались сомнения. Наверняка всё по правилам. Но мы имеем право сомневаться. Будем бороться до конца за победу в Ла Лиге.
Мы расстроены из-за поражения, но команда будет бороться во всех трех турнирах до конца. Если будем играть так же, то будем побеждать», – приводит слова Анчелотти AS.
«Реал» проиграл «эль класико» со счётом 1:2 в рамках чемпионата Испании.
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти:
- 20 марта 2023
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00:58
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00:54
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00:36
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00:08
- 19 марта 2023
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23:49
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23:46
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23:46
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23:28
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23:24
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23:22
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23:14
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23:08
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23:02
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23:01
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22:58
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22:53
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22:41
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22:40
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22:39
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22:31
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22:28
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