Куртуа высказался о чемпионской гонке после поражения «Реала» в матче с «Барселоной»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:2).

«Мы должны быть честными. Мы продолжим борьбу, но разница уже четыре игры. Нет ничего невозможного, но… нам придется приехать сюда, чтобы победить в Кубке Испании.

Сегодня мы провели отличную игру. У нас обоих были шансы. Второй тайм мы играли хорошо. У нас было мало моментов, но мы не воспользовались ими. Мы шли на победу, но допустили ошибки, и они забили нам гол.

Я рад помочь команде, но мы не добились победы. Мы не должны сдаваться. Я уверен, что мы сможем победить в Кубке, и у нас очень хороший год в Лиге чемпионов», — приводит слова Куртуа Marca.

После 26 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 68 очков. «Реал» занимает второе место, записав в свой актив 56 очков.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы