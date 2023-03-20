Куртуа высказался о чемпионской гонке после поражения «Реала» в матче с «Барселоной»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:2).
«Мы должны быть честными. Мы продолжим борьбу, но разница уже четыре игры. Нет ничего невозможного, но… нам придется приехать сюда, чтобы победить в Кубке Испании.
Сегодня мы провели отличную игру. У нас обоих были шансы. Второй тайм мы играли хорошо. У нас было мало моментов, но мы не воспользовались ими. Мы шли на победу, но допустили ошибки, и они забили нам гол.
Я рад помочь команде, но мы не добились победы. Мы не должны сдаваться. Я уверен, что мы сможем победить в Кубке, и у нас очень хороший год в Лиге чемпионов», — приводит слова Куртуа Marca.
После 26 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 68 очков. «Реал» занимает второе место, записав в свой актив 56 очков.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
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