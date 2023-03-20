Владелец «Челси» собирается построить новый стадион для команды стоимостью до € 2,3 млрд

«Челси» может построить новый стадион на месте «Стэмфорд Бридж».

Как сообщает Daily Mail, владелец клуба Тодд Боули намерен построить современную арену, способную вместить до 60 тысяч зрителей. Затраты на строительство составят до € 2,3 млрд, а работы могут завершиться в 2030 году.

«Челси» ведёт переговоры о покупке участка земли рядом со «Стэмфорд Бридж». Земля принадлежит жилищной ассоциации Stoll, которая предоставляет жильё ветеранам вооружённых сил.

Кроме того, в случае, если «Челси» решит осуществить задуманные планы, клубу придётся как минимум 4 года использовать в качестве домашней арены другой стадион. В качестве вариантов рассматриваются «Уэмбли» и стадион «Фулхэма» «Крэйвен Коттэдж».

Сообщается, что Тодд Боули обратился к владельцу «Фулхэма» по поводу использования арены клуба. Также «Челси» рассматривает вариант проведения части матчей на регбийном стадионе «Твикенхэм», на котором планируется проводить больше мероприятий, не связанных с регби, чтобы привлечь средства на его реконструкцию.

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