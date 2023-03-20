Хвича — первый игрок за последние 17 лет, набравший 10+10 в дебютном сезоне топ-5 лиг

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол и отдал результативную передачу в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Торино» (4:0). Грузинский футболист стал первым игроком за последние 17 лет, который забил 10 голов и отдал столько же результативных передач в дебютном сезоне клуба топ-5 лиг, сообщает статистический портал Opta Sport.
Последний раз подобное достижение покорялось бразильскому полузащитнику Диего, выступавшему за «Вердер». В сезоне-2006/2007, ставшим для него дебютным в Бундеслиге, футболист забил 13 голов и отдал столько же результативных передач.
Напомним, на счету 22-летнего Кварацхелии 14 голов и 16 результативных передач в 30 матчах нынешнего сезона. Он стал футболистом «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо». Ранее Кварацхелия выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»
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