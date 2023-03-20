Чанов считает, что после двух поражений подряд «Зенит» будет играть настороженно

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал победу красно-синих над «Зенитом» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Столичная команда одолела соперников из Санкт-Петербурга со счётом 1:0.

«Радость за победу ЦСКА, впечатления же были несколько осторожными. ЦСКА выбрал правильную тактику и сумел притормозить начало атак «Зенита». Отдельно рад, что забил Федя Чалов.

Во время гола сильно ли рикошет дезориентировал Михаила Кержакова? Заметно повлиял. Если вы пересмотрите повтор, его первое движение. Это очень сложно, когда ты уходишь вправо. Рикошет влево – и надо переложить свой вес, а не всегда это успеваешь.

Акинфеев сегодня потащил тяжёлый мяч после выхода один на один с Кассьеррой. Это большое спасение. Из таких мелочей и складывается игра. В матче настолько чувствовалось напряжение с первой и до последней минуты. Возможно, даже не давало игрокам раскрыться.

Думаю, что после поражения «Зенита» обострится интрига в борьбе за первое место. Буквально два последних матча «Зенита» – вылет из Кубка России от «Динамо», поражение от ЦСКА. И если раньше можно было играть на кураже, то сейчас где-то будет небольшая настороженность. А что касается большого отрыва, то всякое бывает. Вспомните, когда я работал в ЦСКА Валерия Газзаева, у нас было отставание девять очков от «Локомотива», но мы стали чемпионами», – приводит слова Чанова Metaratings.