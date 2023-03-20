Араухо: хочу, чтобы Месси вернулся в «Барселону». Он лучший футболист мира, здесь его дом

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.
«Я бы хотел, чтобы он вернулся. Он самый лучший футболист мира, а здесь его дом. Его возвращение заметно помогло бы выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, мы найдём способ вернуть его. Мы все хотим, чтобы он был рядом», — приводит слова Араухо журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «твиттере».
Ранее сообщалось, что аргентинский форвард испытывает сильное чувство ностальгии по «Барселоне» и хочет вернуться в клуб, несмотря на то, что счастлив в «ПСЖ». Отец Месси, Хорхе, который является и его агентом, провёл несколько встреч с президентом каталонской команды Жоаном Лапортой, а сам футболист общается с главным тренером сине-гранатовых Хави.
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