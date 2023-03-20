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Джейми Каррагер: Конте хочет быть уволен уже во время этой паузы на матчи сборных

Джейми Каррагер: Конте хочет быть уволен уже во время этой паузы на матчи сборных
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Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию с главным тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Конте хочет быть уволен уже во время этой паузы на матчи сборных. «Шпоры» должны просто лишить его страданий. И сделать это как можно быстрее. Его тезис о том, что «шпоры» не выиграют в течение длительного времени, верен, но нельзя так говорить о своём клубе. Особенно когда вы получаете от него безумные деньги.

Прогресс «Арсенала» в этом сезоне после того, как в прошлом сезоне «Тоттенхэм» финишировал выше, уничтожает многие его аргументы», — написал Каррагер на своей страничке в «твиттере».

Ранее Антонио Конте выступил с резкой критикой руководства клуба и игроков за безответственное отношение к своей работе.

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