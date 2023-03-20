Алан Ширер: Холанд — зверь, машина. Если он не забивает — плохо спит ночью

Бывший английский нападающий Алан Ширер прокомментировал выступление нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда за клуб.

«Холанд – зверь, машина для забивания голов, он живёт и дышит голами. Если он не забивает, то потом не спит ночью. Он хочет забивать ещё и ещё. Эрлинг может забить 50 голов, возможно, даже 60. Это безумие», — приводит слова Ширера BBC.

Ранее стало известно, что отступные форварда «Манчестер Сити» в € 200 млн активируются летом 2025 года, а не 2024-го. Это зависело от будущего главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Он продлил контракт, поэтому отступные Эрлинга вступят в силу в 2025 году.

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 39 голов в 36 матчах в составе «Сити» во всех турнирах.

Холанд бьётся за место в истории, а Гави — головой. ХиТ#138