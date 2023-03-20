Поражение Медведева в финале, «Барселона» обыграла «Реал». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев прервал серию из 19 побед, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал три очка в игре с «Миннесотой Уайлд», «Барселона» переиграла «Реал» в матче чемпионата Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

2. Дубль и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Миннесотой».

3. «Барселона» вырвала победу в матче с «Реалом» благодаря голу Кессье на 90+2-й минуте.

4. Рыбакина обыграла Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

5. Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Зенитом».

6. Овечкин обошёл легенду «Чикаго» Микиту по очкам в истории НХЛ, включая плей-офф.

7. Штраф Алонсо на ГП Саудовской Аравии был отменён. Испанец вернул себе место на подиуме.

8. Геннадий Орлов обвинил Гильермо Абаскаля в советском стиле жизни.

9. «ПСЖ» с Месси и Мбаппе всухую проиграл «Ренну» в матче Лиги 1.

10. ЦСКА одержал волевую победу над «Локомотивом» и ведёт в серии Кубка Гагарина 2-0.