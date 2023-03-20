Салах хочет уйти из «Ливерпуля». Приоритет — Испания — Footmercato

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет покинуть английскую команду. Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, египетский футболист настроен на переход в другой клуб ближайшим летом после того, как он остался единственным из знаменитой тройки нападения «Ливерпуля» с Роберто Фирмино, который объявил о своём уходе по окончании текущего сезона, и Садио Мане, выступающим за мюнхенскую «Баварию» с лета прошлого года. Приоритетом для Салаха в случае, если он примет решение покинуть английский клуб, будет команда из чемпионата Испании.

В текущем сезоне на счету 30-летнего нападающего 22 забитых мяча и 11 результативных передач в 39 сыгранных матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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