Болельщиков с младенцем без Fan ID пустил на матч «Урала» стюард в обход правил — Baza

История с семьёй, которую якобы не пустили на «Екатеринбург Арену» для посещения матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Динамо» (0:1), закончилась на хорошей ноте. Болельщики смогли попасть на стадион. Об этом сообщает Baza.

По сведениям источника, первоисточник новости не стал писать о том, что семья смогла попасть на арену, чтобы не подставлять стюарда, который пропустил семимесячного ребёнка без досмотра и Fan ID. По правилам, для каждого болельщика любого возраста, решившего посетить матч РПЛ, необходимо оформить карту болельщика. У семимесячного ребёнка её не было, поэтому он не мог посетить эту игру. Однако один из стюардов в обход правил пропустил младенца без этой карты, и семья всё-таки попала на стадион в полном составе.