«ПСЖ» не уверен в желании продлить контракт с Месси из-за разногласий болельщиков

Французский «ПСЖ» не уверен в своём желании продлить контракт с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси. Об этом сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, руководство парижан начало сомневаться в возможном продлении из-за разногласий среди болельщиков команды по отношению к аргентинской звезде. Также «ПСЖ» раздумывает над новым проектом развития клуба, куда может и не входить Месси.
Напомним, контракт аргентинца с парижанами истекает в конце текущего сезона. 35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. На последнем матче французской Лиги 1 с «Ренном» (0:2) часть фанатов парижского суперклуба освистала аргентинского нападающего из-за вылета «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов текущего сезона.
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