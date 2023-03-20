«ПСЖ» не уверен в желании продлить контракт с Месси из-за разногласий болельщиков

Французский «ПСЖ» не уверен в своём желании продлить контракт с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, руководство парижан начало сомневаться в возможном продлении из-за разногласий среди болельщиков команды по отношению к аргентинской звезде. Также «ПСЖ» раздумывает над новым проектом развития клуба, куда может и не входить Месси.

Напомним, контракт аргентинца с парижанами истекает в конце текущего сезона. 35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. На последнем матче французской Лиги 1 с «Ренном» (0:2) часть фанатов парижского суперклуба освистала аргентинского нападающего из-за вылета «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов текущего сезона.

Новость по теме Часть фанатов «ПСЖ» освистала Месси перед матчем с «Ренном»

Фанаты в Мюнхене встретили автобус «ПСЖ» криками «Месси!»