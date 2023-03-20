Орлов: может, если бы Дзюба пошёл в «Торпедо», у них дела были бы ещё хуже
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о несостоявшемся переходе Артёма Дзюбы в московское «Торпедо». По мнению эксперта, если бы нападающий пополнил стан автозаводцев, дела у команды могли бы быть ещё хуже, чем сейчас.
«В «Торпедо» другая атмосфера, другие игроки. А «Локомотив» всё-таки усилился — взяли Пиняева и Глушенкова. Плюс молодой тренер. Поэтому Дзюбе лучше в «Локомотиве».
Может, если бы Дзюба пошёл в «Торпедо», у них дела были бы ещё хуже», — приводит слова Геннадия Орлова Sport24.
Напомним, «Торпедо» набрало восемь очков за 20 матчей и занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В следующем туре чемпионата «Торпедо» отправится на выезд к «Ростову», игра состоится 2 апреля.
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