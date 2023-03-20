Калачёв: «Ростов» не удержится на втором месте, у команды нет красивой игры

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв высказался об игре и результатах команды Валерия Карпина. Напомним, в 20-м туре РПЛ «Ростов» обыграл «Химки» с минимальным счётом (1:0). При этом ростовчане играли в большинстве с 29-й минуты.

«У «Ростова» сейчас нет никакой красивой игры. Молодцы, что забрались на второе место в чемпионате. Глядя на то, как играет нынешний «Ростов», можно сказать, что команда не удержится на втором месте», — приводит слова Тимофея Калачёва «РБ Спорт».

Напомним, за 20 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» набрал 41 очко. Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Возглавляет таблицу «Зенит» (48 очков). Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (40).