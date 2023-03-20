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Хавбек «МЮ» Забитцер: мы намерены приехать на «Уэмбли» и выиграть там Кубок Англии

Хавбек «МЮ» Забитцер: мы намерены приехать на «Уэмбли» и выиграть там Кубок Англии
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер после победы над «Фулхэмом» (3:1) в четвертьфинале Кубка Англии заявил, что его команда намерена сыграть в финале турнира, который состоится на лондонском «Уэмбли».

«Перед матчем с «Фулхэмом» мы были сосредоточены на том, чтобы вновь сыграть на «Уэмбли», у нас это получилось. Знаем, что нам предстоит сыграть с «Брайтоном» — жёстким и сильным соперником, но мы хорошо подготовимся к нему и будем готовы выйти в финал. Затем мы поедем туда и возьмём этот кубок», — приводит слова Забитцера пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

Полуфинальный матч с «Брайтоном» «Манчестер Юнайтед» проведёт 22 или 23 апреля. Финал турнира состоится 3 июня. 29-летний Забитцер выступает за английский клуб на правах аренды из мюнхенской «Баварии».

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