Чалов: сейчас уже не думаю о непопадании в сборную России. Впереди три дня выходных — чилл

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что отпустил тему с непопаданием в окончательный список сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Сейчас форвард намерен восстановиться, а затем сыграть с блогерской командой 2DROTS. Матч между командами запланирован на 25 марта.

«Сейчас уже не думаю о непопадании в сборную России. Впереди три дня выходных — чилл. Затем готовимся к матчу с 2DROTS. Всё отлично», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

24-летний Чалов продуктивно проводит нынешний сезон. На его счету 15 голов и две результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Ранее Чалов признался, что в текущем сезоне хочет выиграть с московским клубом Фонбет Кубок России.