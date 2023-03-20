Чалов: сейчас уже не думаю о непопадании в сборную России. Впереди три дня выходных — чилл

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что отпустил тему с непопаданием в окончательный список сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Сейчас форвард намерен восстановиться, а затем сыграть с блогерской командой 2DROTS. Матч между командами запланирован на 25 марта.
«Сейчас уже не думаю о непопадании в сборную России. Впереди три дня выходных — чилл. Затем готовимся к матчу с 2DROTS. Всё отлично», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
24-летний Чалов продуктивно проводит нынешний сезон. На его счету 15 голов и две результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Ранее Чалов признался, что в текущем сезоне хочет выиграть с московским клубом Фонбет Кубок России.
- 20 марта 2023
-
10:39
-
10:30
-
10:26
-
10:25
-
10:10
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:48
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:28
-
09:19
-
09:16
-
09:13
-
09:08
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:29
-
08:03
-
07:52
-
07:47
-
07:26
-
07:16
-
06:46
-
06:28
-
06:14
-
05:56
-
05:43
-
05:37