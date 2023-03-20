Игрок «Лиона» Ауар объяснил, почему решил играть за Алжир, а не Францию, упомянув Осимхена

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар объяснил, почему принял решение выступать за сборную Алжира, а не Франции, заявив, что многие африканские футболисты являются лучшими в мире. Хавбек привёл пример нападающих Садио Мане («Бавария»), Рияда Мареза («Манчестер Сити»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Виктора Осимхена («Наполи»).

«Этот выбор основывается не только на спортивной составляющей. Для любого игрока такой выбор важен, его нужно сделать, и я доволен тем, что сделал. Мне никогда не говорили, что я гарантированно получу игровое время в сборной Алжира. Ни в коем случае. Я нахожусь в равных с другими игроками команды условиях. Всё зависит от главного тренера.

Многие неуважительно относятся к нашей стране, хотя в Алжире есть очень хорошие игроки. Есть много футболистов из Африки, которые являются лучшими в мире: Мане, Марез, Салах, Осимхен», — приводит слова Ауара «твиттер» Telefoot.

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