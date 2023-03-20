Кессье — о голе «Реалу» на 90+2-й: нелегко объяснить, что чувствую

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье, ставший автором победного гола в матче с мадридским «Реалом» (2:1), прокомментировал эмоции от этого события.

«Я забил «Реалу» на «Камп Ноу», когда за матчем наблюдало 95 тысяч болельщиков. Нелегко объяснить свои чувства, но это потрясающе. Тяжело в это поверить. Рад, что сумел забить и мы победили», — приводит слова Кессье AS.

26-летний Кессье выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Для него это третий матч с «Реалом», из которых он выиграл три, а ещё один проиграл. В нынешнем сезоне на счету Франка участие в 32 встречах, в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи.

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.