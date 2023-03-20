«Барселона» на матче с «Реалом» установила рекорд клуба по доходу с продажи билетов — RAC1

Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (2:1) на стадионе «Спотифай Камп Ноу» собрал на трибунах свыше 95 тыс. зрителей. Каталонцы сумели заработать на продаже билетов свыше € 8,2 млн — рекорд для клуба. Об этом сообщает RAC1.

«Барселона» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Благодаря победе над «Реалом» сине-гранатовые (68 очков) оторвались от своего конкурента на 12 очков. Если «Барселона» сумеет победить в Ла Лиге, то этот успех станет для команды первым с сезона-2018/2019. «Реал» с того сезона побеждал дважды, ещё одна победа — у «Атлетико».

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.