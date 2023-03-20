Сербский защитник ЦСКА Гаич: Fan ID идёт во вред российскому футболу

Футболист московского ЦСКА Милан Гаич высказался о введении для посещения матчей Российской Премьер-Лиги карты болельщика (Fan ID). Сербский защитник считает, что этот закон вредит российскому футболу.
«Мы играем в футбол для болельщиков, поэтому все хотят видеть полностью заполненные стадионы. Но всё сложилось таким образом, что мы должны принять ситуацию. У нас нет другого выхода. Конечно же, Fan ID идёт во вред российскому футболу», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
27-летний Милан Гаич является воспитанником клубов «Динамо» (Панчево) и «Белград». Позднее он выступал за французский «Бордо» и «Црвену Звезду», а с лета 2022 года является футболистом ЦСКА. За московскую команду Гаич в 29 матчах забил гол и отдал шесть результативных передач.
- 20 марта 2023
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