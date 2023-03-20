Федотов: победа над «Зенитом»? Главное — вера в то, что делаешь. Труд будет вознаграждён

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Зенитом». Напомним, встреча проходила в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 1:0.

«Команда очень хорошо восприняла победу над «Зенитом» с эмоциональной точки зрения. Самое главное — это вера в то, что делаешь. Бывают эпизоды, когда делаешь всё правильно, но что-то не получается. Но в концовке твой труд всё равно будет вознаграждён. История с «Зенитом» — из этой серии», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и сравняться по этому показателю с «Динамо», которое занимает четвёртое место в таблице РПЛ. «Зенит» с 48 очками остался на первом месте, его отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет семь очков.