Роберто: надеюсь, Месси вернётся в «Барселону». Он не заслуживает отношения как в «ПСЖ»
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался о возможном возвращении в каталонский клуб аргентинского нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси, заявив, что надеется, что аргентинец подпишет контракт с сине-гранатовыми.
«Я надеюсь, что Лео Месси вернётся. Мы ждём его. Он не заслуживает того отношения, с которым к нему подходят в «ПСЖ», — приводит слова Роберто «твиттер» Som I Serem FCB.
Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что аргентинец хочет вернуться в «Барселону». Данный вариант является приоритетным для нападающего, а каталонский клуб собирается сделать всё возможное, чтобы подписать с футболистом контракт.
Роналду крикнули, что Месси намного лучше
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