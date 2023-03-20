Роберто: надеюсь, Месси вернётся в «Барселону». Он не заслуживает отношения как в «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался о возможном возвращении в каталонский клуб аргентинского нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси, заявив, что надеется, что аргентинец подпишет контракт с сине-гранатовыми.

«Я надеюсь, что Лео Месси вернётся. Мы ждём его. Он не заслуживает того отношения, с которым к нему подходят в «ПСЖ», — приводит слова Роберто «твиттер» Som I Serem FCB.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что аргентинец хочет вернуться в «Барселону». Данный вариант является приоритетным для нападающего, а каталонский клуб собирается сделать всё возможное, чтобы подписать с футболистом контракт.

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