Чалов: хочется, чтобы болельщиков на стадионе было больше. Но все и всё прекрасно понимают
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов выразил сожаление из-за низкой посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги. На встречу с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре пришло 9974 зрителя, встреча предыдущего тура с «Крыльями Советов» (4:0) собрала на трибунах 2680 болельщиков.
«Мы играли дома при своих болельщиках. Хотя, конечно, хочется, чтобы их было больше на стадионе. Но все и всё прекрасно понимают. Мы не боялись играть с «Зенитом»? У нас дома мы можем играть вообще с любым соперником», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Следующий домашний матч в РПЛ ЦСКА проведёт 9 апреля, когда встретится с «Химками». Сейчас у армейцев 35 очков в 20 турах чемпионата России и пятое место турнирной таблицы.
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