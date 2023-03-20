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Наир Тикнизян получил паспорт Армении. Он сможет сыграть в отборе на Евро-2024

Наир Тикнизян получил паспорт Армении. Он сможет сыграть в отборе на Евро-2024
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян получил паспорт Армении. Таким образом, 23-летний футболист сможет принять участие в матче отборочного турнира Евро-2024 со сборной Турции, который состоится 25 марта.

«Наир получил паспорт Армении. Он сможет сыграть против сборной Турции», — приводит «РИА Новости Спорт» сообщение Федерации футбола Армении.

Напомним, Наир Тикнизян — этнический армянин. Он является воспитанником академии ЦСКА. В системе армейского клуба он выступал с 2016 по 2021 год, после чего перешёл в «Локомотив».

В сезоне-2022/2023 защитник провёл за железнодорожников 28 матчей, забил один гол и стал автором пяти результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2 млн.

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