Месси предложат стать владельцем клуба МЛС, если он перейдёт в «Интер Майами» Бекхэма

Футбольный агент Жером Мири, специализирующийся на оформлении переходов игроков из Европы в МЛС, заявил, что руководство североамериканской лиги хочет пригласить нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси, предложив ему возможность стать владельцем потенциального нового клуба.
«Вероятность того, что он перейдёт в МЛС, около 10–20 процентов, потому что ему предлагают действительно особенный проект. Сторона Бекхэма довольно много взаимодействовала со стороной Месси во время чемпионата мира. Я уверен, что МЛС найдёт способы привлечь его. Им удалось пригласить Бекхэма, предложив ему возможность стать владельцем команды МЛС. И вот Месси собираются предложить стать владельцем потенциальной новой команды», — приводит слова Мири «твиттер» Telefoot.
Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, называется одним из претендентов на аргентинского футболиста.
Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки
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