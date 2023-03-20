Месси предложат стать владельцем клуба МЛС, если он перейдёт в «Интер Майами» Бекхэма

Футбольный агент Жером Мири, специализирующийся на оформлении переходов игроков из Европы в МЛС, заявил, что руководство североамериканской лиги хочет пригласить нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси, предложив ему возможность стать владельцем потенциального нового клуба.

«Вероятность того, что он перейдёт в МЛС, около 10–20 процентов, потому что ему предлагают действительно особенный проект. Сторона Бекхэма довольно много взаимодействовала со стороной Месси во время чемпионата мира. Я уверен, что МЛС найдёт способы привлечь его. Им удалось пригласить Бекхэма, предложив ему возможность стать владельцем команды МЛС. И вот Месси собираются предложить стать владельцем потенциальной новой команды», — приводит слова Мири «твиттер» Telefoot.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, называется одним из претендентов на аргентинского футболиста.

Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки