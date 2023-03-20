Гави отомстил Себальосу, который схватил его за волосы в одном из прошлых «класико». Фото

Полузащитник «Барселоны» Гави не оставил незамеченным эпизод, который произошёл в матче финала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (3:1). Тогда полузащитник «сливочных» Дани Себальос схватил Гави за волосы, но эпизод остался незамеченным. В матче 26-го тура чемпионата Испании Гави влетел в Себальоса, хотя мяч не был у полузащитника «Реала», но эпизод также остался незамеченным.

18-летний Гави стал полноценным игроком основного состава «Барселоны» в прошлом сезоне. В нынешней кампании полузащитник в 37 матчах отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.