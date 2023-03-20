Уго Льорис назвал игрока, который мог бы стать новым капитаном сборной Франции после него

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог бы стать новым капитаном сборной Франции.

«Кто бы мог стать новым капитаном сборной Франции? Есть один игрок, который набирает популярность и силу на всех уровнях, как на поле, так и за его пределами, и даже в жизни команды в раздевалке, это Килиан Мбаппе», — приводит слова Льориса «твиттер» Telefoot.

Напомним, ранее капитаном сборной Франции был сам Уго Льорис, с которым французы выиграли золото чемпионата мира 2018 года в России и дошли до финала на мировом первенстве 2022 года в Катаре, однако 36-летний голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде. Мбаппе, по слухам, является одним из фаворитов на получение капитанской повязки.

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