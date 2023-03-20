Кессье — второй после Месси по самому позднему голу за «Барселону» в «класико»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье отправил мяч в ворота мадридского «Реала» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Испании, когда табло «Спотифай Камп Ноу» показывало 91 минуту и две секунды. Позднее за «Барселону» в «класико» забивал лишь Лионель Месси, в 2017 году отправивший мяч в ворота «Реала» на 90+1-й минуте 48-й секунде. Об этом сообщает Squawka.

Гол ивуарийского полузащитника стал для команды победным в этом матче. «Барселона» набрала 68 очков и оторвалась от мадридцев в турнирной таблице на 12 очков за 12 туров до окончания чемпионата Испании. В следующем туре команда Хави дома сыграет с «Эльче», встреча состоится 1 апреля.

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.