Кессье — второй после Месси по самому позднему голу за «Барселону» в «класико»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье отправил мяч в ворота мадридского «Реала» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Испании, когда табло «Спотифай Камп Ноу» показывало 91 минуту и две секунды. Позднее за «Барселону» в «класико» забивал лишь Лионель Месси, в 2017 году отправивший мяч в ворота «Реала» на 90+1-й минуте 48-й секунде. Об этом сообщает Squawka.
Гол ивуарийского полузащитника стал для команды победным в этом матче. «Барселона» набрала 68 очков и оторвалась от мадридцев в турнирной таблице на 12 очков за 12 туров до окончания чемпионата Испании. В следующем туре команда Хави дома сыграет с «Эльче», встреча состоится 1 апреля.
Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 20 марта 2023
-
13:50
-
13:13
-
13:11
-
13:09
-
13:07
-
13:03
-
13:02
-
12:56
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:28
-
12:22
-
12:17
-
12:10
-
12:06
-
11:59
-
11:56
-
11:50
-
11:48
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:51
-
10:50
-
10:39
-
10:30
-
10:26
-
10:25
-
10:10
-
10:10
-
10:08