Божович: в РПЛ худшее судейство в Европе. Российские арбитры никогда не признают свою вину

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, это худшее судейство в Европе, а с арбитрами бесполезно разговаривать, так как они никогда не признают свою вину.
«Федун сказал, что в Петербурге хозяевам пенальти не ставят? Когда я был тренером ФК «Москва», нам дали пробить пенальти в ворота «Зенита». Но я не понимаю, почему судейство в России такое плохое, если честно.
Есть же VAR – любой фол можно посмотреть со всех камер. Раньше не было таких возможностей, но уровень судейства остался таким же – очень низким! Это худшее судейство в Европе. С вашими арбитрами бесполезно разговаривать – они никогда не признают свою вину. Мне давали много красных карточек за разговоры с ними. Судейство плохое, а разговаривать с судьями бесполезно», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».
Напомним, ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, призвала бунтовать против «судейского произвола» после того, как в ворота «Зенита» не поставили пенальти в матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) с «Динамо» (1:1, 4:5 — по пенальти).
- 20 марта 2023
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