Агент Салаха опроверг слухи о желании футболиста уйти из «Ливерпуля»

Рами Аббас Исса, представитель нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, отреагировал на слухи о желании футболиста покинуть команду предстоящим летом.
«Откуда вы это взяли, если даже мы с Мохамедом это не обсуждали? Пожалуйста, расскажите нам», — написал Исса в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что 30-летний Салах хочет сменить обстановку и намерен в летнее трансферное окно покинуть «Ливерпуль». Сообщалось, что египтянин предпочитает продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 26 матчах английской Премьер-лиги забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
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