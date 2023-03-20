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Агент Салаха опроверг слухи о желании футболиста уйти из «Ливерпуля»

Агент Салаха опроверг слухи о желании футболиста уйти из «Ливерпуля»
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Рами Аббас Исса, представитель нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, отреагировал на слухи о желании футболиста покинуть команду предстоящим летом.

«Откуда вы это взяли, если даже мы с Мохамедом это не обсуждали? Пожалуйста, расскажите нам», — написал Исса в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что 30-летний Салах хочет сменить обстановку и намерен в летнее трансферное окно покинуть «Ливерпуль». Сообщалось, что египтянин предпочитает продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 26 матчах английской Премьер-лиги забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

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