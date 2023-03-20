«Арсенал» установил рекорд по количеству побед подряд в нынешнем сезоне АПЛ
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Лондонский «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» (4:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Для подопечных Микеля Артеты эта победа стала шестой подряд в турнире. Это лучший показатель среди всех команд нынешнего сезона АПЛ.
Ранее «Арсенал» был сильнее «Фулхэма» (3:0), «Борнмута» (3:2), «Эвертона» (4:0), «Лестера» (4:1) и «Астон Виллы» (4:2). В последний раз канониры проигрывали 16 февраля, когда уступили «Манчестер Сити» (1:3).
Сейчас у «Арсенала» 69 очков и первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У идущего следом «Манчестер Сити» на восемь очков меньше, но игра в запасе. В следующем туре «канониры» встретятся с «Лидсом» (1 апреля).
Букайо Сака пообщался с семьей Кардашьян после игры «Арсенала». Видеоролик:
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