«Арсенал» установил рекорд по количеству побед подряд в нынешнем сезоне АПЛ

Лондонский «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» (4:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Для подопечных Микеля Артеты эта победа стала шестой подряд в турнире. Это лучший показатель среди всех команд нынешнего сезона АПЛ.

Ранее «Арсенал» был сильнее «Фулхэма» (3:0), «Борнмута» (3:2), «Эвертона» (4:0), «Лестера» (4:1) и «Астон Виллы» (4:2). В последний раз канониры проигрывали 16 февраля, когда уступили «Манчестер Сити» (1:3).

Сейчас у «Арсенала» 69 очков и первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У идущего следом «Манчестер Сити» на восемь очков меньше, но игра в запасе. В следующем туре «канониры» встретятся с «Лидсом» (1 апреля).

Букайо Сака пообщался с семьей Кардашьян после игры «Арсенала». Видеоролик: