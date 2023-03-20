Сергей Веденеев: ЦСКА повезло. Даже при плохой игре «Зенита» должна была быть ничья

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Не понравилась игра «Зенита» в матче с ЦСКА. В последних матчах были перебои, связанные с тем, что нескольких игроков не было в составе: кто-то был больной, кто-то дисквалифицирован.

ЦСКА – такой соперник, что и настраиваться не нужно. Было очень странно видеть, что первые 20 минут команда вообще не могла войти в игру. Потом игра выравнялась, но пропустили курьёзный гол. Видно, что в концовке игры у «Зенита» не хватает то ли сил, то ли тонуса, то ли соперник хорошо играет. Сложно сказать. Не было решающего штурма, который должен был быть.

Даже при плохой игре «Зенита» в матче с ЦСКА было видно, что, скорее всего, должна была быть ничья. Гол вообще не вытекал ни из чего. Дальняя дистанция, защитники могли бы помочь Кержакову. И сам Кержаков должен был успевать к этому мячу. Не повезло «Зениту», повезло ЦСКА», – сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.