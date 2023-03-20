Губерниев: Канчельскис — врун. Сложно представить, чтобы я просил не критиковать «Зенит»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса вруном за то, что тот утверждал, что журналист якобы просил экс-нападающего не критиковать санкт-петербургский «Зенит» в эфире.
«Андрей Канчельскис был прекрасным футболистом, о котором даже в Status Quo пели песни про «Манчестер Юнайтед»: «Робсон, Канчельскис и Гиггз».
Сколько бы с ним ни виделся, вижу, как прекрасный когда-то футболист Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун.
Сложно представить, чтобы я просил не критиковать «Зенит». Кто смотрит мои футбольные студии, я критикую всех, если они того заслуживают. И кто смотрит мои эфиры по биатлону и лыжам — там я тоже критикую высокопоставленных людей. Потому что работаю честно и своё дело знаю!» —приводит слова Губерниева Sport24.
- 20 марта 2023
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