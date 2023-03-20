Главный тренер сборной Германии высказался о будущем Ройса и Хуммельса в команде

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о перспективах полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса и защитника того же клуба Матса Хуммельса в национальной команде, отметив, что двери остаются открытыми для них, несмотря на то что в марте они не получили вызов.
«Ройс и Хуммельс? Как я всегда говорил, двери открыты для всех, кто продолжает играть. Я поговорил с Марко Ройсом, мы будем смотреть, в какой он будет форме. Что касается Матса, то мы видим, что он играет меньше, чем Шлоттербек и Зюле, у которых всё хорошо», — приводит слова Флика «твиттер» Bayern&Germany.
Сборная Германии сыграет два матча в марте: 24-го числа немцы проведут товарищеский матч с Перу, а 28-го встретятся с Бельгией в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии
- 20 марта 2023
-
15:18
-
15:14
-
15:05
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:21
-
14:10
-
14:05
-
14:01
-
13:50
-
13:50
-
13:13
-
13:11
-
13:09
-
13:07
-
13:03
-
13:02
-
12:56
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:28
-
12:22
-
12:17
-
12:10
-
12:06
-
11:59
-
11:56
-
11:50
-
11:48
-
11:30