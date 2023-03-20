Главный тренер сборной Германии высказался о будущем Ройса и Хуммельса в команде

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о перспективах полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса и защитника того же клуба Матса Хуммельса в национальной команде, отметив, что двери остаются открытыми для них, несмотря на то что в марте они не получили вызов.

«Ройс и Хуммельс? Как я всегда говорил, двери открыты для всех, кто продолжает играть. Я поговорил с Марко Ройсом, мы будем смотреть, в какой он будет форме. Что касается Матса, то мы видим, что он играет меньше, чем Шлоттербек и Зюле, у которых всё хорошо», — приводит слова Флика «твиттер» Bayern&Germany.

Сборная Германии сыграет два матча в марте: 24-го числа немцы проведут товарищеский матч с Перу, а 28-го встретятся с Бельгией в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года.

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