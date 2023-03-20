«Неоптимальное». Каманцев — о состоянии судьи матча «Зенит» — «Динамо» в Кубке России

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о состоянии арбитра Евгения Кукуляка, работавшего на матче второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (1:1, 4:5 пен.), заявив, что считает его неоптимальным, а судье необходимо будет доказать, что он способен работать на таких важных встречах.

«Общался ли с Кукуляком? Такие ошибки, к сожалению, случаются. Естественно, со всеми арбитрами мы общаемся, но я стараюсь не наседать после таких матчей, человек подавлен, иногда лучше самому подумать, как и что произошло, охладиться.

Каково состояние Кукуляка? Я думаю, что вы прекрасно понимаете, какое состояние сейчас может быть, наверное, неоптимальное, в том числе с психологической точки зрения. Не будет же он на себе крест ставить, мы тоже не будем, но нужно будет проделать колоссальную работу, чтобы в будущем не совершать таких ошибок в столь значимых матчах. У Жени было высокое доверие, поэтому он получил такой матч. Не получилось, значит, нужно будет заново работать, чтобы заслужить ещё один шанс в такой игре», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Большой критике Кукуляк подвергся за решение не назначать пенальти в ворота «Зенита» после фола полузащитника петербуржцев Клаудиньо на нападающем «Динамо» Константине Тюкавине в своей штрафной. РФС признал решение судьи ошибочным и отстранил его от работы.