Букайо Сака побил рекорд Сеска Фабрегаса, который испанец удерживал 13 лет

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака оформил дубль и отдал результативную передачу в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (4:1). 21-летний футболист преодолел отметку в 10 голов и 10 результативных передач в сезоне АПЛ. Он стал самым молодым игроком «Арсенала», которому покорилась эта отметка.

Ранее самым молодым футболистом «Арсенала», которому покорилась эта отметка, был Сеск Фабрегас в сезоне-2009/2010 (22 года).

Букайо Сака — воспитанник «Арсенала». В 38 матчах нынешнего сезона на его счету 13 голов и 10 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

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