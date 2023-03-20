Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча сборной России с Ираном

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Ирана.

«С командой Ирана видел матчи, в том числе и со сборной России в 2017 году. Я тогда не играл, а вот брат Лёша участвовал. Это очень сильная, слаженная команда, которая оставила после себя мощное впечатление. С нетерпением жду товарищеский матч с интересным соперником», — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.

Сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч 23 марта в Тегеране. Также российская национальная команда должна провести встречу с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта. Данные матчи станут первыми для сборной России после игр с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) осенью прошлого года.