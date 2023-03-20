Божович: российские игроки получают столько, сколько заслуживают. Их зарплаты не завышены

Бывший главный тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович высказался на тему зарплат в местном футболе. По мнению специалиста, российские футболисты получают столько, сколько заслуживают, а качественные легионеры заслуживают больших зарплат.
«Зарплаты российских футболистов — заслуженные? Если говорить про зарплаты в Европе, там есть первая пятёрка чемпионатов, где платят больше, чем в России. У вас платят не так много по сравнению с ними. Хорошим игрокам надо платить много, в этом ничего плохого нет. Если вы покупаете Малкома, вы должны давать ему много денег, иначе он не будет играть. Я не считаю, что зарплаты российских футболистов завышены – каждый получает столько, сколько заслуживает. Так кажется, что они завышенные, но на самом деле — нет», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».
- 20 марта 2023
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