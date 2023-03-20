Евгений Алдонин назвал причины победы ЦСКА над «Зенитом»

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча армейцев с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча проходила в Москве и завершилась победой ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол на 72-й минуте игры забил Фёдор Чалов.
«Не могу сказать, что победа удивила. Матч с «Зенитом» был определяющим для ЦСКА, за какие места будет бороться клуб. Победа должна эмоционально встряхнуть команду, придать сил и уверенности.
Был очень хороший уровень самоотдачи и борьбы. Все были максимально мотивированы. Стоит сказать, что «Зенит» сейчас не в идеальных кондициях. Кубковый матч с «Динамо» показал, что команда находится не в лучшем состоянии. Если дальше будет продолжаться так, то борьба за чемпионство может обостриться. Не скажу, что ЦСКА выдал суперигру, но были хороши в единоборстве и везде навязывали борьбу. За счёт воли и несгибаемости возник момент — и Фёдор Чалов его реализовал.
Моментов было немного, но тем не менее в нескольких эпизодах выручил Акинфеев. Удача сопутствовала ЦСКА. Не уступали в борьбе и тех микродуэлях, которые были по всему полю — вот самый главный фактор успеха», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
- 20 марта 2023
-
18:16
-
18:14
-
18:05
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:41
-
17:33
-
17:21
-
17:20
-
17:18
-
17:13
-
16:50
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
15:40
-
15:38
-
15:29
-
15:18
-
15:14
-
15:05
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:21
-
14:10
-
14:05