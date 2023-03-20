Игрок «Краснодара» Кривцов: все решения в матче с «Локомотивом» арбитр принял по делу
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов подвёл итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:3). Игрок положительно оценил работу главного арбитра Кирилла Левникова.
«Считаю, что сегодня всё получалось, счёт был 2:0 после первого тайма. Не знаю, что произошло с командой после перерыва, но мы всё разберем. Просто пропустили два быстрых гола, потом случилось удаление. После третьего гола сложно сегодня было отыграться.
Был ли после матча в раздевалке разговор на повышенных тонах? Не знаю, сразу после матча я не был в раздевалке. Работа судей? Я считаю, что все решения в сегодняшнем матче арбитр принял по делу», — сказал Кривцов в интервью Metaratings.
Напомним, обе команды доигрывали матч вдесятером.
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