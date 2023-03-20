Даниил Денисов — о вызове в сборную России: волнения нет, скорее приятное предвкушение

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал о своём дебютном вызове в состав сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в марте.
«Когда узнал, что попал в расширенный список, не торопился радоваться. Один раз я уже оказывался в нём, и что в тот раз, что сейчас, ждал окончательный вариант.
Как узнал о вызове в сборную? На базе встретил тренер команды Владимир Слишкович, он мне первый сообщил приятную новость и от души поздравил. Потом с моим первым вызовом поздравили ребята из «Спартака».
Разумеется, очень рад вызову в сборную России. Волнения нет, скорее испытываю приятное предвкушение. Отлично, что в сборную вызваны много моих одноклубников, будет проще адаптироваться. Уверен, у нас будет хорошая атмосфера в коллективе», — приводит слова Денисова официальный сайт РФС.
Напомним, 23 марта подопечные Валерия Карпина в Тегеране встретятся со сборной Ирана, а 26 марта проведут товарищеский матч с Ираком, который состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- 20 марта 2023
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