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«Севилья» уволит Сампаоли, замену тренеру уже ищут

«Севилья» уволит Сампаоли, замену тренеру уже ищут
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Руководство «Севильи» приняло решение уволить главного тренера Хорхе Сампаоли, не дожидаясь конца сезона в Ла Лиге и даже матчей Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.

«Нервионцы» после 26 туров чемпионата Испании занимают 14-е место в турнирной таблице, всего на два очка опережая зону вылета. Последней каплей, переполнившей чашу терпения боссов «Севильи», стало поражение в матче с «Хетафе» со счётом 0:2 в эти выходные. В вину Сампаоли ставят не только плохие спортивные результаты, но и проблемы с восприятием тактических идей специалиста его подопечными.

Заменить Сампаоли, с которым в эти дни утрясают детали расторжения договора, может Хосе Луис Мендилибар. Баскский тренер находится без работы с прошлого года, когда был уволен из «Алавеса» в середине сезона. Его преимуществом является опыт борьбы за сохранение места в элитном дивизионе, чем и предстоит заниматься сменщику Сампаоли в «Севилье».

Следующий матч чемпионата «нервионцы» проведут 1 апреля с «Кадисом».

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